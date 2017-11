Groep de Mos wil einde aan ‘oplichterij’ in garage onder stadhuis

DEN HAAG - Hij hoefde laatst alleen maar even een paspoort op te halen in het stadhuis. Vijf minuten was hij binnen. Toch moest raadslid Arjen Dubbelaar van de Groep de Mos voor een heel uur betalen. Drie euro was hij kwijt. 'Dat is gewoon pure oplichterij', briest hij. 'Echt diefstal.'

Het raadslid wil daarom dat het systeem van betalen in de garage onder het stadhuis op de schop gaat. In schriftelijke vragen roept hij het college van burgemeester en wethouders op om hier betalen per minuut in te voeren, in plaats van 'aftikken per uur'.Anderhalf jaar geleden maakte hij ook al bezwaar tegen een enorme prijsverhoging van het parkeren onder het stadhuis . Toen gingen de tarieven met veertig procent omhoog. 'Dat vind ik nog steeds belachelijk.'Maar nu richt hij zich toch vooral weer op het volgende pijnpunt. 'Het verdienmodel van deze garage mag wel eens tegen het licht gehouden worden. Mensen die bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort hebben besteld en die komen ophalen in het stadhuis, hebben aan een kwartier genoeg. Waarom dan een heel uur betalen? Het is geldklopperij van de bovenste plank.'Uit antwoorden op eerdere vragen van Groep de Mos blijkt dat het college van burgemeester en wethouders de prijzen in de parkeergarage onder het stadhuis bepaalt. 'Het parkeren en betalen per uur in de parkeergarage onder het Haagse stadhuis is daarmee een keuze van het stadsbestuur. Verschillende landelijke organisaties, zoals Detailhandel Nederland en de ANWB, zijn een voorstander van het principe om per minuut te betalen', aldus de partij.Betalen voor iets wat je niet gebruikt is gewoon raar, stelt het raadslid daarom. 'Daarnaast is de parkeergarage onder het stadhuis een dienst naar de inwoners van onze stad, die wel eens in het stadhuis moeten zijn. Sterker, die parkeergarage is al een keer betaald door de Haagse belastingbetaler, dus dat verdienmodel mag wel wat klantvriendelijker.'