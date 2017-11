Celstraf voor vuurwerkaanslag op woning ex-vrouw

RIJSWIJK - De Haagse rechtbank veroordeelt een 26-jarige Hagenaar tot een celstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, vanwege een aanslag op de Rijswijkse woning van zijn ex-partner met vuurwerk. Bovendien heeft de man ook zijn huidige vriendin mishandeld.

Op 4 juni dit jaar gooide hij vuurwerk in de flatwoning aan de Huis te Landelaan in Rijswijk. Volgens flatbewoners stond het hele gebouw te trillen en kwam er rook uit het appartement . Herman van S. (26) verklaarde twee weken geleden bij de Haagse rechtbank dat hij die dag zijn emoties niet meer onder controle had omdat hij geen omgangsregeling kreeg voor zijn zoontje. 'Ik heb dit uit wanhoop gedaan', zei hij over het vuurwerkincident.Zijn zoontje en ex-partner waren niet thuis toen hij het vuurwerk naar binnen wierp. Volgens de politie zou hij een Cobra - dat is zwaar en illegaal vuurwerk - gebruikt hebben. Daar is volgens de rechtbank geen bewijs voor. Ze houdt het erop dat hij 'gewoon' vuurwerk naar binnen slingerde.Op 14 juni, tien dagen na het vuurwerkincident, mishandelde de Hagenaar in zijn auto zijn huidige vriendin. De vrouw kreeg klappen van hem. Hij greep haar bij de keel, sleurde haar over de weg, en smeet haar tegen de auto.Dezelfde dag racete hij als een wildeman met zijn auto door Den Haag. Op de kruising van de Erasmusweg en de Dedemsvaartweg botste hij tegen een scootmobiel, en reed vervolgens door rood licht weg.Van zijn capriolen op de weg wist de verdachte zich bij de rechtbank niets meer te herinneren. Hij gaf wel toe dat hij zijn vriendin had geslagen. Het OM had tegen de verdachte een celstraf van vijftien maanden geëist , waarvan vijf maanden voorwaardelijk.