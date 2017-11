Arantxa Rus naar tweede ronde in Taipei

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus uit Monster heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Taipei. Ze versloeg in de Taiwanese hoofdstad de Turkse Ipek Soylu in twee sets: 7-6 (4), 7-5.

Rus neemt het in de tweede ronde op tegen qualifier Vitalia Diatsjenko. De Russin was in twee sets te sterk voor de als vijfde geplaatste Belgische Yanina Wickmayer. Rus en Diatsjenko kwamen elkaar op de WTA Tour nooit eerder tegen.