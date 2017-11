Nederlandse judotop kijkt uit naar Grand Prix in Den Haag

DEN HAAG - Vrijwel de gehele Nederlandse judotop komt van vrijdag tot en met zondag op de mat in Den Haag. In de Sportcampus van het Zuiderpark proberen onder meer Marhinde Verkerk, Frank de Wit, Roy Meyer en Juul Franssen een medaille te winnen bij de The Hague Grand Prix. Het evenement hoort bij de vijftien belangrijkste toernooien op de judokalender.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat er weer een Grand Prix in Nederland wordt gehouden. Den Haag heeft het evenement direct voor vier jaar vastgelegd . Sinds dat nieuws bekend werd gemaakt, heeft voormalig Europees kampioene Marhinde Verkerk het evenement met rood omcirkeld in haar agenda. 'Het is een toernooi waar ik graag aan meedoe. Ik ga absoluut voor een gouden medaille.'Ook Roy Meyer kan niet wachten tot hij weer de mat op mag. Dit weekend verloor de zwaargewicht vroegtijdig bij het wereldkampioenschap in de open klasse en toen beloofde hij snel een medaille te pakken. 'Ik zou mijn belofte graag hier al inlossen. Het judo is terug in Nederland en om hier voor al mijn fans een medaille, het liefst goud, te winnen zou perfect zijn,' zegt hij lachend.In aanloop naar het toernooi is er veel aandacht voor het evenement bij Omroep West. Er zijn zelfs kaarten te winnen. In TV West Sport is Carola Uilenhoed vrijdag te gast. De oud-judoka, die samen met Anicka van Emden betrokken is bij het toernooi, zal tegenover presentator Menno Tamming veel meer vertellen over The Hague Grand Prix.