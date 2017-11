Deel dit artikel:











Succesvolle heterdaadoefening in Naaldwijk (Foto: Archief)

NAALDWIJK - Een zogeheten heterdaadoefening van de politie en de gemeente Westland is maandagmiddag succesvol verlopen. Na tips van bewoners van de wijk Pijletuinen in Naaldwijk kon een inbreker worden aangehouden, meldt mediapartner WOS.

Via Burgernet verspreidde de politie rond 15.30 uur een melding dat een blanke man van zo'n twintig jaar oud en rond de 1,90 lang zou hebben ingebroken aan de Bachlaan. 'Mensen hebben daarop de politie gebeld en zijn de woning uitgegaan om aandacht te geven aan de persoon die we zoeken,' laat wijkagent Kor Kuijper weten.



Overigens kwam de Burgernetmelding in eerste instantie niet door, waardoor de 'inbreker', een verklede agent, een half uur lang 'stiekem, gemeen en zoekend' door de wijk kon lopen zonder dat iemand iets doorhad. 'In die tijd hadden we ook wel een melding willen hebben, dat mensen iets zagen dat mogelijk verdacht kon zijn.'



Nog een keer



De heterdaadactie wordt op een later moment en op een andere plaats herhaald. De politie adviseert om bij verdachte omstandigheden altijd 112 te bellen.