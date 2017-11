'Leiden houdt wél rekening met gevoeligheden rond Zwarte Piet'

LEIDEN - De gemeente Leiden zegt wel degelijk rekening te houden met de gevoeligheden rond het uiterlijk van Zwarte Piet. Dat laat een gemeentewoordvoerder weten naar aanleiding van de kritiek door de actiegroep No More Blackface Leiden. Deze actiegroep is van mening dat Leiden tijdens de Sinterklaas intocht Zwarte Piet nog altijd neerzet als een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse afkomst.

De actiegroep roept op tot aanpassing van de lokale intocht door Zwarte Piet af te schaffen. Harry Westerink, woordvoerder van de actiegroep, vindt het vreemd dat Leiden achter blijft met aanpassingen tijdens het feest. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn bezig met het introduceren van ander soortige pieten, zoals de Schoorsteenpiet en de Regenboogpiet, terwijl Leiden volgens de actiegroep blijft vasthouden aan de traditionele Zwarte Piet.Maar de gemeente Leiden is van mening dat ze wel meegaat met de tijd. In een reactie schrijft de gemeente: 'Er is begrip voor het standpunt, echter er zijn ook mensen die er anders over denken. Reeds in 2015 is in Leiden een debat georganiseerd tussen voor- en tegenstanders. De uitkomst is geweest dat in Leiden geleidelijk een verandering in het uiterlijk wordt doorgevoerd. Die lijn wordt ook dit jaar voortgezet.'