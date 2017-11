Kyle Ebecilio (ex-ADO Den Haag) werkt aan terugkeer bij NEC

DEN HAAG - Voetballer Kyle Ebecilio (23) werkt bij NEC aan zijn terugkeer. De oud-speler van onder andere ADO Den Haag werd in juni getroffen door een zenuwaandoening. De Rotterdammer heeft de afgelopen tijd aan zijn herstel gewerkt. Bij NEC kan hij nu weer proberen op zijn oude niveau te komen, aldus de Nijmeegse club.

Onder leiding van de medische staf gaat Ebecilio bij NEC een intensief traject volgen. Als hij de gewenste progressie heeft gemaakt, zal hij bij Jong NEC ook de veldtrainingen gaan hervatten. Het doel is dat hij straks weer wedstrijden kan spelen.Ebecilio kwam in 2013 over van Arsenal naar FC Twente. Hij speelde in zijn eerste twee seizoenen nog zestig duels voor de club uit Enschede. FC Twente verhuurde hem vervolgens aan Nottingham Forest en ADO Den Haag.In juli vorig jaar kreeg hij klachten en werd bij hem een milde variant van het zeer zeldzame Syndroom van Guillain-Barré vastgesteld, een aandoening waarbij er sprake is van een afweerreactie van het lichaam tegen eigen zenuwcellen.