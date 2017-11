Nekklem of acute stress? Deskundigen oneens over doodsoorzaak Mitch Henriquez

DEN HAAG - Vijf rapporten werden er opgesteld over de dood van Mitch Henriquez. Drie deskundigen lichtten dinsdag hun conclusie toe op de tweede dag van het proces tegen de twee agenten die worden vervolgd voor zijn dood. En de vraag blijft: overleed Mitch Henriquez aan de gevolgen van acute stress door zijn aanhouding of door de nekklem?

De arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die sectie deed op het lichaam van Henriquez en het eerste rapport over de doodsoorzaak van de 42-jarige Arubaan opstelde, kwam tot de conclusie dat Henriquez omkwam door zuurstofgebrek veroorzaakt door een nekklem. Maar na het zien van de beelden van de arrestatie, voegde zij ook toe dat stress als doodsoorzaak niet uit te sluiten valt Al blijft dat voor haar de minst logische verklaring. 'Ik heb het niet voor niks als derde gezet', zei ze tegen de rechter. Verder noemde ze acute stress 'een diagnose die je stelt, als je niks vindt'. Daarbij benadrukte ze dat zij hartfalen door stress niet kan vaststellen na de dood.De twee anderen deskundigen noemden het 'zeer onwaarschijnlijk' dat een verwurging heeft geleid tot de de dood van Henriquez. Zij denken dat acute stress hem uiteindelijk fataal geworden is. Eén van de rechters legde uit dat bij een acute stressstoornis het adrenalinepeil zo hoog oploopt, dat het lichaam zichzelf vergiftigt. Dat kan hartfalen tot gevolg hebben.Ook een vierde rapport wees op dood door stress. Volgens een andere deskundige arts bij het NFI is verstikking, zoals bij een nekklem, uitgesloten omdat Henriquez zich nog zo lang verzette.Eén van de deskundigen zei wel, mede na het zien van videobeelden van de arrestatie: 'Het is duidelijk dat de zaak is geëscaleerd toen tot de arrestatie werd besloten.'Mitch Henriquez overleed de dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag, juni 2015. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich had en greep daarbij naar zijn kruis. Toen agenten hem wilden oppakken, verzette hij zich hevig. Er waren vele klappen met de wapenstok, pepperspray en de omstreden nek- en hoofdklem voor nodig om hem onder controle te krijgen.Twee van de vijf betrokken agenten staan terecht voor de gewelddadige arrestatie. De rechtszaak begon maandag en duurt twee weken. Woensdag komen de nabestaanden van Henriquez aan het woord. Komende maandag staat de strafeis tegen de twee agenten gepland.Alle berichtgeving over de zaak kun je teruglezen in ons dossier