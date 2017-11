Werkstraf voor zangleraar om tongzoenen 14-jarig meisje

DEN HAAG - Het tongzoenen van een 14-jarige leerlinge is de Haagse zangdocent Danny ten B. (33) dinsdag op 100 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf komen te staan.

Het meisje had les van hem op een theaterschool in Den Haag. Ze werd in april vorig jaar verliefd op hem. Ze ging mee naar zijn studio waar ze lepeltje-lepeltje lagen. Ook zou hij het minderjarige meisje hebben getongzoend Haar moeder kwam achter de verboden relatie toen ze appjes las op de telefoon van haar dochter. Het meisje zelf wist niet dat de leraar op wie ze zo verliefd was tegelijkertijd ook nog een ander vriendinnetje had, namelijk een oud-leerlinge.De docent moest door de affaire weg van school en zou nu in een heel andere branche werken. Hij moet het inmiddels 16-jarige slachtoffer 300 euro smartengeld betalen van de Haagse rechtbank. Tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden was 200 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist door het Openbaar Ministerie De zaak lag onwenselijk lang op de plank bij het OM. Tien jaar geleden is de Hagenaar ook al eens tot een werkstraf veroordeeld wegens misbruik van een minderjarig meisje.