Oranje zwaait Advocaat uit met record

DEN HAAG - Dick Advocaat heeft zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal dinsdag afgesloten met een overwinning. Oranje trok de oefeninterland tegen Roemenië in de tweede helft naar zich toe door doelpunten van Memphis Depay uit Moordrecht, Ryan Babel en Luuk de Jong: 0-3. Advocaat vierde in Boekarest zijn 37ste overwinning als bondscoach. Niemand won zo vaak met de nationale ploeg als de 70-jarige Hagenaar, die in zijn derde periode zes van de zeven interlands won. Al werpt het missen van het WK daar wel een flinke smet op.

Advocaat stelde tegen Roemenië vier andere spelers op in vergelijking met de gewonnen oefeninterland afgelopen week tegen Schotland (0-1). De Ajacieden Joël Veltman en Matthijs de Ligt waren nieuw in de defensie, Davy Pröpper kreeg op het middenveld de voorkeur boven Georginio Wijnaldum en Steven Berghuis mocht het rechts voorin proberen. Oranje kreeg aanzienlijk meer ruimte dan vijf dagen eerder in Aberdeen. Vooral het middenveld lag vaak volledig open.Veel aanvallen liepen voor rust echter stuk door slordig balverlies. Ook Roemenië leverde de bal vaak snel in, waardoor een open en weinig hoogstaande wedstrijd ontstond die af en toe deed denken aan een flipperkast. Oranje kreeg in de eerste helft grote kansen via Pröpper en Babel, die beiden op doelman Costel Pantilimon stuitten.Oranje trok de wedstrijd aan het begin van de tweede helft stevig naar zich toe. De impulsen daartoe kwamen van Berghuis, die voor rust amper in het spel was voorgekomen, maar zich na de pauze onderscheidde met beslissende acties. Al na twee minuten glipte de Feyenoorder handig langs zijn bewaker, waarna zijn voorzet bij de tweede paal werd ingekopt door Depay. In de 56ste minuut tikte Babel een afgemeten voorzet van Berghuis binnen voor de 0-2.Met die geruststellende voorsprong op zak sloeg Advocaat in het laatste half uur aan het wisselen. Hij bracht onder anderen recordinternational Wesley Sneijder, die zijn 133ste 'cap' mocht bijschrijven en liet Donny van de Beek debuteren. Tussendoor kopte een andere invaller, Luuk de Jong, uit een vrije trap van opnieuw Berghuis de 0-3 binnen.'Heel Nederland' wist zo'n beetje wel dat Dick Advocaat na de oefeninterland in en tegen Roemenië zou stoppen als bondscoach van Oranje. 'Nee, tegen de KNVB heb ik het nog niet gezegd', merkte de Hagenaar bij SBS6 lachend op. 'Maar na alle berichten zullen zij het inmiddels ook wel weten. Het zit erop. Wat ik nu ga doen? Dat zullen we nog wel zien. Voorlopig is het nog rustig aan de telefoon.'Advocaat had voor zichzelf al veel eerder het besluit genomen om op te stappen als Oranje het WK niet zou halen. 'Toen ik mijn contract tekende bij de KNVB wist ik het al en mijn zaakwaarnemer ook. Of ik het nu jammer vind? Ach, wat is jammer? De belangrijkste reden dat ik vertrek is dat ik het nu tijd vind voor een andere generatie. De jongere mensen moeten het oppakken bij Oranje. Zij moeten het nu laten zien.'