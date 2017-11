West Wekker: Dag drie in proces Mitch Henriquez en brandbrief over huisjesmelkers

REGIO - Goedemorgen! Niemand minder dan minister-president Mark Rutte bezoekt vanochtend basisschool De Kameleon in Den Haag. Hij praat er onder meer over vooroordelen en misverstanden omtrent burgerschap. Maar er is meer nieuws. Zo gaat de zaak-Mitch Henriquez zijn derde dag in en hebben twaalf studentensteden een brandbrief gestuurd om huisjesmelkers aan te pakken. Dit is de West Wekker!

In deze aflevering:

Vandaag gaat de geruchtmakende rechtszaak rond Mitch Henriquez door. De Arubaan overleed 2,5 jaar geleden nadat hij door agenten tijdens het festival Night at the Park in Den Haag was gearresteerd. Gisteren kwamen enkele deskundigen tot de conclusie dat Henriquez is overleden door acute stress , waarschijnlijk als gevolg van de worsteling die hij leverde met agenten die hem wilden arresteren.Dit terwijl aanvankelijk werd geconcludeerd dat Henriquez overleed aan de gevolgen van de omstreden nekklem. De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, kan zich niet in de conclusie van de deskundigen vinden. Hij haalde scherpere beelden boven water en hoopt dat de deskundigen nu hun oordeel wijzigen.Wethouders van twaalf studentensteden, waaronder Delft en Den Haag, roepen in een brandbrief de minister op om maatregelen te nemen tegen huisjesmelkers. Die maken misbruik van het gebrek aan woonruimte door studenten veel te hoge huren in rekening te brengen. Ook zouden huisjesmelkers hun huurders intimideren als zij willen klagen bij de huurcommissie. De gemeenten willen dat de minister hen de mogelijkheid geeft verhuurders bij overtredingen van huurregels te kunnen straffen met boetes en dwangsommen.Met de intocht van Sinterklaas komend weekend is ook de discussie over Zwarte Piet weer begonnen. In grote steden in de Randstad zijn de Pieten niet meer zwart. Actiegroep No More Blackface Leiden wil dat Leiden dit voorbeeld ook volgt. De gemeente Leiden zegt wel degelijk rekening te houden met de gevoeligheden rond het uiterlijk van Zwarte Piet. Een verandering in het uiterlijk wordt echter geleidelijk doorgevoerd.Ondanks dat hij met Oranje het WK moet missen, heeft Dick Advocaat afscheid genomen met een record. Niemand heeft als bondscoach van het Nederlands elftal meer wedstrijden gewonnen dan de 70-jarige Hagenaar. De oefenzege op Roemenië gisteren betekende zijn 37ste overwinning met de nationale ploeg. Hij sloot zijn derde periode bij Oranje af met zes keer winst in zeven interlands.Bewolkt, nevelig en enige tijd wat (mot)regen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 12 graden.Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. De ouderen die Johan bezoekt, vertellen hoe het is om dagen lang alleen thuis te zijn en nauwelijks iemand te spreken. Ook start Johan zélf een initiatief om een Grijze Koppen Orkest uit de grond te stampen. Hij gaat hiervoor op zoek naar een dirigent, vijftig ouderen, een schoolklas en een fanfare.Anny (78) voelt zich na het overlijden van haar man vaak eenzaam. Ze zou graag op Tai Chi willen of een toneelgroep voor senioren, maar vindt het moeilijk daar zelf op af te stappen. Johan heeft een dag vol verrassingen voor haar.