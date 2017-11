TU Delft wint prijs met methode om resistentie in bacteriën op te sporen

DELFT - Studenten van de TU Delft hebben de eerste prijs gewonnen tijdens een internationale wedstrijd in Boston over synthetische biologie. Aan de wedstrijd deden 310 teams mee, onder meer van de toonaangevende universiteiten Harvard, MIT en Oxford.

De Delftse studenten hadden een idee ingestuurd waarmee ze snel bacteriën in melkvee kunnen opsporen die resistent zijn voor antibiotica. Daarbij maken ze gebruik van een eiwit dat zo geprogrammeerd is dat het op zoek gaat naar specifieke genen die in de resistente bacteriën zitten.Door de resistente bacterie snel op te sporen en de behandeling te staken, kan onnodig antibioticagebruik worden voorkomen. Het idee is in het laboratorium getest, maar moet nog verder worden ontwikkeld. 'We hopen natuurlijk dat bedrijven aan het werk gaan met onze ideeën en dat er snel een concrete toepassing komt', reageert Aafke van Aalst.Het onderwerp dat de studenten hebben gekozen, is actueel. De Wereldgezondsorganisatie WHO riep veehouders vorige week op om te stoppen met het gebruik van antibiotica, om zo de resistentie de kop in te drukken.