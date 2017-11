Flinke problemen op snelwegen na ongelukken

RIJSWIJK - Er waren woensdagochtend flinke problemen op de A20, de A12 en de A4. Oorzaak waren twee ongelukken. Automobilisten moesten rekening houden met aanzienlijke vertraging.

De eerste problemen ontstonden rond 6.30 uur op de A20 naar Hoek van Holland. Die was van 6.30 tot 7.30 uur volledig afgesloten tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. De aanleiding was een ongeluk bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Het verkeer - dat rekening moest houden met drie kwartier vertraging - werd over de vluchtstrook geleid.Rond 7.45 uur werd één rijstrook vrijgegeven en om 8.00 uur gingen ook de andere rijstroken weer open. Daarna loste de file geleidelijk op. De andere kant op stond ook een file, voor Moordrecht. Wie daarin stond, moest rekening houden met twintig minuten vertraging.Vanwege de problemen op de A20 liep het verkeer ook vast op de A12 naar Den Haag. Daar stond het verkeer rond 8.00 uur over twaalf kilometer vast voor knooppunt Gouwe. Automobilisten werd geadviseerd om te rijden via Leiden en de N11 te nemen.Rond 8.15 uur ging het ook mis op de A4 richting Rotterdam, na een ongeluk in de Beneluxtunnel. Tussen de knooppunten Prins Clausplein en Benelux ontstond een file van zestien kilometer. Een tunnelbuis van de Beneluxtunnel werd drie kwartier lang afgesloten. Dit zorgde voor meer dan een uur vertraging. Verkeer naar Rotterdam kreeg daarop het advies de A13 te nemen.Ook op de A4 naar Amsterdam gebeurde rond 9.45 uur een ongeluk. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer werden vervolgens twee rijstroken afgesloten. Dit leidde tot veertig minuten vertraging. Rond 10.15 werden de rijstroken weer vrijgegeven en loste de file op.