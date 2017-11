Problemen op A20 en A12 na ongeluk, flinke vertraging

GOUDA - De A20 naar Hoek van Holland is sinds 6.30 uur woensdagochtend afgesloten tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit gebeude na een ongeluk bij Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. ANWB-woordvoerder Jon Bakker waarschuwt voor ruim een half uur vertraging. De andere kant op is ook een file ontstaan. Wie daarin staat, moet rekening houden met twintig minuten vertraging.Vanwege de problemen op de A20 loopt het verkeer ook vast op de A12 naar Den Haag. Daar stond het verkeer rond 7.30 uur over tien kilometer vast voor knooppunt Gouwe. Bakker adviseert automobilisten om te rijden via Leiden en de N11 te nemen.