Lichtlijn helpt 'smombies' bij oversteken

BODEGRAVEN - Een lichtlijn - een verlichte strip op de grond die rood of groen word - helpt voetgangers veiliger oversteken. Dat blijkt uit een proef die sinds dit voorjaar loopt in Bodegraven.

De strip is speciaal bedoeld voor smartphonegebruikers, die kijken namelijk altijd richting de grond. De lichtlijn, een verlichte ledstrip in de stoep die samen met het stoplicht groen of rood kleurt, werd half februari onthuld en kreeg internationaal veel aandacht Het is wel een beetje de omgekeerde wereld, knikt Mark Hofman van HIG Traffic Systems, dat het lichtlijnsysteem ontwikkelde. 'Maar smartphonegebruik door voetgangers en fietsers is een groot probleem. Zo moeten trams in Den Haag regelmatig een noodstop maken omdat iemand op zijn smartphone kijkt in plaats van naar verkeerslicht.'