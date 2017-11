Universiteit Leiden zakt weg in Keuzegids: 'International Studies is een molensteen'

DEN HAAG - De Universiteit Leiden is weggezakt uit de subtop van beste universiteiten van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe keuzegids van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Leiden krijgt dit jaar 57,5 punten toebedeeld, twee minder dan vorig jaar.

'We zien de laatste paar jaar dat een paar grote opleidingen geen kwaliteit weet te leveren', legt directeur Frank Steenkamp van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie - de man achter de keuzegids - uit. 'Met name de opleiding International Studies in Den Haag. Dat is een enorm grootschalige opleiding. Verder zijn er een heleboel goede opleidingen, maar deze opleiding is toch een beetje een molensteen aan het worden voor de Universiteit Leiden. De opleiding is moeilijk te doen, mensen krijgen niet op tijd hun informatie en zijn ook niet onder de indruk van het studieprogramma.'De beoordeling van de universiteiten baseert het Centrum Hoger Onderwijs Informatie op drie pijlers. 'Een pijler is de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingen door deskundigen. Die is over het algemeen wel in orde. Verder kijken we of niet te veel mensen uitvallen in het eerste jaar. Dat is redelijk bij de Universiteit Leiden. Als derde kijken we ook nog naar de tevredenheid van studenten over een aantal aspecten. Daar zie je vaak als eerste als er iets niet goed gaat. Dat is bijvoorbeeld bij International Studies het geval, maar ook bij de opleiding Psychologie in Leiden. Dat staat wat onder druk.'In de ranglijst van Times gaat Leiden juist tien plaatsen omhoog, maar dat kan Steenkamp wel verklaren. 'Het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Die wereldwijde ranglijst van Times gaat voor het overgrote deel over toponderzoek en of er mooie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften verschijnen. Wij kijken naar de kwaliteit van het bacheloronderwijs. Een gemiddelde eerste- of tweedejaars student heeft er niet veel aan dat ergens iemand op zijn kamertje een toppublicatie voor een wetenschappelijk tijdschrift zit te schrijven. Die wil gewoon goede docenten en een goed programma.'Maar Leiden heeft ook topopleidingen, benadrukt Steenkamp. Hij wijst daarbij op Biomedische Wetenschappen, het University College en Wiskunde.De Technische Universiteit Delft krijgt van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie een vergelijkbare beoordeling als 'Leiden'. 'Delft - de grootste van de drie technische universiteiten in Nederland - is al jaren stabiel, niet uitblinkend. Delft heeft een paar hele grote opleidingen zoals Bouwkunde en Werktuigbouwkunde. Daar hebben ze wat problemen, met name bij Werktuigbouwkunde. Die opleiding is enorm gegroeid, van honderd naar duizend eerstejaars. Dat is veel voor een techniekopleiding. Daar zie je bijvoorbeeld dat studenten de begeleiding tekort vinden schieten. En ik weet dat ze de nodige docenten niet aangesleept kunnen krijgen.'Steenkamp vindt het daarom niet gek dat sommige technische universteiten het aantal studenten willen beperken. 'Daar hebben ze misschien wat te lang mee gewacht...'