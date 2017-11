Rellen na WK-plaatsing Marokko: geweld Haagse ME onderzocht

DEN HAAG - De politie gaat onderzoek doen naar het geweld dat de ME zaterdag gebruikte tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk. Een groep Marokkaanse Nederlanders ging toen de straat op nadat Marokko zich had geplaatst voor het WK voetbal. Dat mondde uit in een confrontatie met de politie.

Twee video's van die rellen werden verspreid op internet. Op één van die video's is te zien dat agenten een man op een scooter aanpakken.De politie reageert: 'Wij kennen het filmpje waarin een deel van een incident met een scooterrijder is vastgelegd. Op het moment dat hij door de Jan van Goijenstraat reed, zou de bijrijder stenen bij zich gehad hebben. De ME besloot de scooterrijder met de bus de weg te versperren en tegen hem op te treden. De bijrijder sloeg vlak daarvoor op de vlucht.'De scooterrijder heeft zich inmiddels op het politiebureau gemeld en heeft aangifte gedaan. 'Deze zal - zoals te doen gebruikelijk - worden onderzocht, waarbij het door de ME toegepaste geweld zal worden getoetst op proportionaliteit. De rol van de scooterrijder in de ongeregeldheden maakt eveneens deel uit van het onderzoek.'Ook gaat er een video rond waarop te zien is dat een politieagent wordt belaagd. De politie reageert ook op deze video: 'Op het moment dat hij op de Hoefkade was, werd hij omsingeld door een grote joelende menigte. Toen er tegen zijn motor aan geduwd of getrapt werd, raakte de motor uit balans.'De agent legde vervolgens zijn motor neer. 'Hij heeft te voet de achtervolging ingezet op degene die hem in disbalans bracht. Deze verdachte heeft hij niet kunnen aanhouden. De motorrijder is geen spullen kwijtgeraakt, het gerucht dat hij zijn vuurwapen zou zijn verloren, is pertinent onjuist.'Tijdens de rellen liet een groep van 100 Marokkaans-Nederlandse supporters enkele voertuigen op de Vaillantlaan stoppen. De inzittenden van een auto werden mishandeld. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van mishandeling. Later op de avond werd een 20-jarige man aangehouden omdat hij met stenen naar de politie had gegooid.