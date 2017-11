Deel dit artikel:











Volg live: nabestaanden Mitch Henriquez aan het woord Zus Lila en moeder Maria praten na over het besluit van het OM twee agenten te vervolgen

DEN HAAG - De derde dag van het proces tegen de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez is woensdag van start gegaan. Henriquez overleed 2,5 jaar geleden nadat hij tijdens het festival Night at the Park in Den Haag werd opgepakt. De agenten worden verdacht van doodslag, dan wel mishandeling met de dood tot gevolg dan wel dood door schuld. Woensdagochtend wordt de gang van zaken rond de arrestatie van Henriquez besproken. Het gaat er bijvoorbeeld over of de agenten hun geleerde technieken goed hebben toegepast. In de middag komen de nabestaanden aan het woord.





Geweld noodzakelijk



Het geweld dat de agenten gebruikten tijdens de aanhouding van Mitch Henriquez was ‘noodzakelijk’. Dat vertellen de twee agenten, die tijdens rechtszaak worden aangeduid als DH01 en DH02.



'Het is verschrikkelijk voor de familie die nu in de zaal zit, maar het geweld was noodzakelijk om hem aan te houden', aldus DH02. De andere agent is overmand door emoties, zijn stem breekt als hij over de arrestatie vertelt. 'Ik heb de hele tijd tegen hem gesproken en gezegd 'werk nou gewoon mee'', zei DH01, de agent die de omstreden nekklem gebruikte.



Kijk hier naar wat er de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd:





