Advocaat nabestaanden: 'Agenten wisten al in Zuiderpark dat Henriquez dood was'

DEN HAAG - De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez wisten in het Haagse Zuiderpark al dat hij klinisch was overleden. Toch werd niet begonnen met hulpverlening. Henriquez werd in een politiebus getild, naar het bureau gebracht en daar werd begonnen met reanimatie. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, naar aanleiding van een onderzoek van een team van liplezers en gedragsdeskundigen.

De verdediging van de agenten wil niet dat de agenten worden verhoord over het rapport. 'Ik ben wel een beetje geschrokken', aldus één van de advocaten van DH01 en DH02. Agenten hebben volgens de raadslieden niet gezegd dat Henriquez dood was. In het rapport staan delen van woorden. 'Dood....' kan ook 'doodsmoe' zijn, zegt verdediging van DH01 en DH02. Dat zijn de 'codenamen' van de agenten, die anoniem willen blijven. In juli bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat hun namen niet bekendgemaakt hoeven te worden Het Openbaar Ministerie wil het rapport wél toevoegen aan het dossier. Het OM vindt dat er dingen van belang in kunnen zitten.De agenten zouden 'Rechtop zetten', 'let op camera', 'in de volks hijsen', 'hoe kan je jezelf nou'....'houding geven' hebben gezegd tijdens de arrestatie.De rechtbank heeft uiteindelijk besloten om het rapport toe te voegen aan het dossier.Het team dat Korver raadpleegde heet het 'spraakafzien team'. Dat team wordt vaak ingezet door veiligheidsdiensten. Het team bestaat uit twee mensen, die naar de beelden hebben gekeken. Onder meer een dove gedragsdeskundige is onderdeel van het team.