Zorgaanbieder Middin neemt cliënten Melius Zorg over

DEN HAAG - Cliënten van Melius Zorg krijgen sinds deze week hulpverlening van een nieuwe aanbieder. Van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moest dat, omdat na onderzoek is gebleken dat de zorg van Melius ver onder de maat is. Middin, dat in regio Haaglanden en Rotterdam actief is, neemt voor onbepaalde tijd de taken over.





Hoe lang Middin de zorg op zich neemt, is nog onduidelijk. 'We zijn in gesprek met de gemeente. Het belang van de cliënten staat in ieder geval voorop', geeft de woordvoerster nadrukkelijk aan.



Eerdere waarschuwing en signalen



Melius kreeg in mei al een



