Verpleeghuizen Careyn krijgen meer tijd voor verbeteringen

DEN HAAG - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gunt de Stichting Careyn een jaar extra tijd om verbeteringen door te voeren. Careyn heeft 29 verpleeghuizen in Zuid-Holland en Utrecht. Een jaar geleden kreeg Careyn een aanwijzing van de Inspectie. Binnen enkele maanden moesten op meerdere punten verbeteringen zijn aangebracht.

De geconstateerde tekortkomingen zijn voor een deel administratief van aard. Zo is er niet van elke bewoner een compleet en actueel dossier beschikbaar. Maar het gaat ook om veiligheidsmaatregelen en het opleidingsniveau van het personeel. Mede door personeelstekort wordt regelmatig te weinig of te laag geschoold personeel ingezet.De Inspectie geeft de stichting nu extra tijd omdat '…de verbeteropdracht voor Careyn te omvangrijk [is] gebleken. Bij Careyn is een organisatiebrede cultuuromslag vereist om een lerende organisatie te zijn', aldus het rapport van de Inspectie. 'Bij een te korte termijn is het risico op overbelasting van de medewerkers en/of de organisatie aanzienlijk. Daarmee bestaat de kans dat de positieve ontwikkelspiraal omkeert. Dit is onwenselijk. Met het oog op cliëntenbelangen geldt in dit geval goed boven spoed'.' Bestuursvoorzitter Marco Meerdink van Careyn is tevreden met de beslissing van de Inspectie. 'Wij krijgen meer tijd. Daar spreekt vertrouwen uit van de IGJ in ons verbeterprogramma', zegt Meerdink op de website van Careyn. 'Het gaat om een cultuurverandering en dat kost nu eenmaal tijd. Daar krijgen we nu dus ook meer ruimte voor. We hebben er vertrouwen in dat we binnen de termijnen van de nieuwe aanwijzing de verbetermaatregelen kunnen afronden. Daarop zijn al onze inspanningen gericht.'De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Careyn voor een aantal maatregelen de tijd tot april, voor een aantal andere maatregelen tot november. Heeft Careyn de zaak dan nog steeds niet op orde dan dreigt de Inspectie met een een 'last onder dwangsom' om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.