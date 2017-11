Rutte verrast basisschool met bezoek: 'Wat is uw lievelingskleur?'

DEN HAAG - Groep 5 van de Haagse basisschool De Kameleon kreeg woensdagmorgen bezoek van een wel heel bijzonder persoon, namelijk premier Mark Rutte. Hij keek in de klas naar de manier waarop de kinderen wordt geleerd op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Maar, dat was niet alles. Hij deelde natuurlijk ook handtekeningen uit.

De kinderen zaten er woensdagmorgen lichtelijk gespannen bij. Waarom? 'Nou, omdat hij de minister-president is', zegt een meisje. 'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.' De kinderen waren goed voorbereid op de komst van Rutte. Ze hebben zich flink uitgesloofd. 'Ik heb een mooie tekening voor hem gemaakt', zegt een jongetje, licht verlegen, maar wel trots.Rutte bezocht de school in het teken van het project 'duizend-en-een-nacht', dat gebaseerd is op het gelijknamige sprookje. Het project komt uit het buitenland. Aan de hand van onder andere filmpjes leren de kinderen eerlijk tegen elkaar te zijn en ruzies op een goede manier op te lossen. En dat sluit ook aan bij wat Rutte zelf belangrijk vindt.'Het is heel belangrijk dat we elkaar in Nederland respecteren en dat we gelijkwaardig zijn', vertelt Rutte, die het zichtbaar naar zijn zin heeft gehad. 'Deze school is veel met dit onderwerp bezig. Dat is belangrijk en dat doen ze erg goed.'De methode, die in Nederland via een pilot getest wordt, werkt goed, merkt juf Veronique op. 'De kinderen vinden het ook echt leuk. Door middel van rollenspellen, filmpjes en debatten zijn ze er zo mee bezig, dat het echt gaat leven in de klas. Veel meer dan dat ze het bijvoorbeeld vanaf een papiertje leren.'Afgezien van alle serieuze onderwerpen, was er ook ruimte voor vragen aan de minister-president. En de kinderen kwamen veel over hem te weten. 'Wat zijn lievelingsgetal is, zijn lievelingskleur', geeft juf Veronique aan. 'Ook wilden ze weten wat zijn taak is en wat daar zo belangrijk aan is.'Je bent nooit te oud om te leren en ook voor Rutte ging dat gezegde op. 'Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is dat kinderen zich in een school geborgen voelen. Dat het veilig is. En dit is een hele gezellige en warme school. Dat merk je goed.'