'Haringtest AD is doorgestoken kaart', zegt deskundige na onderzoek

DEN HAAG - De Haringtest van het AD is onbetrouwbaar. Dat concludeert universitair hoofddocent Ben Vollaard, die als econoom verbonden is aan de Universiteit van Tilburg. Vollaard doet zijn uitspraken tegenover het programma EenVandaag van AVROTROS.

Volgens hem scoren haringboeren die aangesloten zijn bij groothandel Atlantic op Scheveningen gemiddeld veel hoger dan winkeliers die hun vis ergens anders bestellen. Saillant detail: één van de keurmeesters van de AD-test geeft cursussen bij Atlantic Vollaard: 'Het gaat gemiddeld genomen om 3,6 punt extra op een schaal van 10. Vishandels met deze leverancier zijn dan ook zwaar oververtegenwoordigd in de top 10 van de AD haringtest 2016 en 2017.'Het gaat om 20 leveranciers die zaken doen met Atlantic. Die scoren gemiddeld een 9,1. Andere viswinkels, die niet met Atlantic werken, scoren gemiddeld een 5,5. Volgens Vollaard is het niet mogelijk dat de haring van Atlantic simpelweg beter is.De econoom zegt: 'Het verschil in score wordt niet verklaard door het gewicht, het vetpercentage en de microbiologische gesteldheid van de haring. Dat zijn de objectief meetbare onderdelen.'Volgens Vollaard wekken de hogere scores van haringboeren die met Atlantic in zee gaan extra argwaan omdat Taal werkzaam is voor deze firma. Hij heeft cursussen namens deze haringgroothandel. Na die cursus kunnen haringboeren 'gewoon' weer meedoen met de haringtest.Vollaard: 'De verdenking is dat verkooppunten die voor Atlantic als leverancier kiezen en een cursus bij Atlantic volgen daarmee een hoge score op de test veiligstellen. Dit puntenvoordeel zou een vorm van klantenbinding zijn', aldus Vollaard tegen EenVandaag.De Tilburgse econoom toonde al eerder aan dat haringboeren in de regio Den Haag/Rotterdam , waar keurmeester Taal woont, worden bevoordeeld in de test. Al veel langer doen er ook allerlei geluiden de ronde dat de haringtest niet eerlijk zou verlopen. Een paar jaar geleden publiceerde NRC Handelsblad bijvoorbeeld al een kritisch artikel 'Ik heb altijd gezegd dat ik mezelf in de spiegel moet kunnen blijven aankijken', zei hij destijds. Er was toen ook kritiek op het AD omdat de reclameafdeling vishandeldels benaderde met de vraag of ze wilden adverteren in de special rond de haringtest. Taal zelf is deze woensdag niet voor commentaar bereikbaar. Ook de hoofdredactie van het AD hult zich in stilzwijgen. Bij haringhandel Atlantic zegt een medewerker 'van niets te weten' en belooft dat iemand van de directie terugbelt, want 'die is niet aanwezig.' Helaas is er tot op heden geen reactie op gekomen.Allie Simonis, eigenaar van de gelijknamige vermaarde vishandel op Scheveningen, is stellig. 'Ze komen langs, wij geven haringen mee, meer is het niet', zegt hij tegen Omroep West. Dat er sprake is van 'doorgestoken kaart' gelooft hij niet. 'De haring wordt beoordeeld op een aantal criteria. Temperatuur, smaak, hoe het eruit ziet, de consistentie. Voor zover ik kan beoordelen zijn er heel veel onafhankelijke criteria.'Simonis scoort de laatste jaren ook erg goed in de test en dat legt het familiebedrijf geen windeieren . Dit jaar staat het bedrijf op plek 3. En ook Simonis koopt de haring in bij groothandel Atlantic. Allie Simonis: 'In het verleden hebben onze medewerkers ook de cursussen van Taal gevolgd via Atlantic. Dat is vier of vijf jaar geleden. Maar dat is toch onafhankelijk van elkaar. 'De testers komen hier binnen. Ik zie niet wie het zijn.'Toch kent hij keurmeester Taal wel. 'Jazeker, ik heb hem meegemaakt bij die cursus. Hij loopt al hele lang mee. Het is een man die zijn sporen heeft verdiend. Ik heb al die verhalen ook gehoord, maar het zijn degenen die het laagst op de lijst staan dit dit soort dingen roepen'.'Zijn zij dan jaloers? Simonis: 'Dat lijkt mij wel. Wij zijn ook begonnen met een nul en hebben er alles aan gedaan om een hoger cijfer te krijgen. We scoren de laatste tijd hoog, omdat we enorm veel aandacht voor de haring hebben.'EenVandaag meldt dat een aantal viszaken juridische stappen tegen het AD gaat nemen. Volgens het actualiteitenprogramma is Lon Oosterbroek uit Zoetermeer daar één van. Maar tegenover Omroep West wil hij daar niet op reageren. 'Ik wil het eerst een dag laten bezinken', is het enige wat Oosterbroek kwijt wil.Tegenover EenVandaag is hij wat loslippiger. 'De AD Haringtest moet stoppen. Dat is mijn prioriteit. Tientallen visboeren worden gedupeerd en lijden emotionele en financiële schade', tekent het programma op.