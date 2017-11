Deel dit artikel:











Drie Boskopers opgepakt voor drugsdealen Iemand snuift cocaïne. (Archieffoto)

BOSKOOP - De politie in Boskoop heeft dinsdagavond drie inwoners van 19, 20 en 23 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van het dealen van drugs. In oktober werden ook al drie Boskopers aangehouden voor het handelen in verdovende middelen.





De handel in drugs gebeurde voornamelijk vanuit een auto. Dinsdagavond zagen agenten dat er vanuit een voertuig drugs werden verkocht aan een persoon. Die werd niet veel later aangehouden. Daarna werden ook de 23-jarige bestuurder van de auto en een 20-jarige man opgepakt.



Volgens de politie gaat het vermoedelijk om cocaïne.



Na de aanhoudingen in oktober zag de politie dat er nog steeds werd gedeald in het dorp. Dat gebeurde in de omgeving van de Mendelweg. De politie zette het onderzoek voort en dat leidde naar deze drie nieuwe verdachten.