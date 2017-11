Zus Mitch Henriquez in tranen: 'Een lafaard verbergt zich achter leugens en schermen'

DEN HAAG - 'Een nachtmerrie van 2 jaar en vijf maanden.' Zo noemt de zus van Mitch Henriquez de dood van haar broer en het proces. Ze richt zich tot de twee agenten, die achter een scherm zitten en in de rechtbank te horen zijn met een vervormde stem: 'Een goede man neemt zijn verantwoordelijkheid. Een lafaard verbergt zich achter leugens en schermen.'

Lila Henriquez praat met een trillende stem. Ze vertelt dat ze lang heeft nagedacht of ze wat zou zeggen. 'Ik sta vandaag voor u met een gebroken hart. Er zijn geen woorden om die pijn te beschrijven', zegt ze huilend.De moeder van Mitch en Lila, Maria, zit met haar hoofd in haar handen te luisteren. Ze huilt en luistert naar de tolk die haar de vertaling toefluistert. De zus wil straf voor de agenten. 'Er is iemand zijn leven ontnomen.' De familie vraagt om 'gerechtigheid en rechtvaardigheid'. Dat zal de rust een beetje terugbrengen, aldus Lila.Ook moeder Maria Henriquez neemt het woord. Ze wil antwoord op haar vragen. 'Ik heb geen vertrouwen meer in het Nederlandse rechtssysteem, dit proces is ingezet omdat het moet', vertelt ze geëmotioneerd. 'Ik zal door blijven zoeken voor gerechtigheid voor Mitch.'Als derde spreekt het jongere zusje van Mitch. Ook zij heeft weinig vertrouwen in het proces. 'Namen worden niet gegeven en van een goed onderzoek is geen sprake', vertelt ze. 'De waarheid komt niet boven tafel. Dat voelt als een trap na van de overheid.'Mitch Henriquez overleed 2,5 jaar geleden na een arrestatie bij festival Night at the Park in Den Haag.