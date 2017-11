Van Baarle en Terpstra baankoppel in Ahoy

ZOETERMEER - Dylan van Baarle uit Zoetermeer vormt in de eerstkomende Zesdaagse van Rotterdam een koppel met Niki Terpstra. Beide wielrenners zijn erkende specialisten in de wegklassiekers, maar ook bedreven op de baan. Terpstra won de Zesdaagse van Rotterdam al drie keer.

Wedstrijdleider Peter Schep noemt Terpstra en Van Baarle een verrassende combinatie. 'We denken hiermee dete kunnen presenteren. Door Niki aan Dylan te koppelen, hebben we een aansprekend team dat bij vele wielerliefhebbers bekend zal zijn van de weg, maar dat ook serieus kan meedoen in de strijd om het eremetaal.'Pim Ligthart en de Delftse renner Jesper Asselman, beiden uit de Nederlandse ploeg Roompot-Nederlandse Loterij, vormen een ander Nederlands koppel tijdens het wielerspektakel van 4 tot en met 9 januari in Ahoy.