Rijnsburgse Boys en trainer Pieter Mulders uit elkaar: 'Wij zijn toe aan ander type trainer'

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys neemt aan het einde van het seizoen afscheid van trainer Pieter Mulders. Dat heeft het bestuur van de tweededivisionist woensdagmiddag bekend gemaakt. 'We hebben veel geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat wij toe zijn aan een ander type trainer', zegt Gerrit Pauw namens de technische commissie.

'Pieter is een prima vent, werkt hard en is een echte winnaar, dus daar ligt het niet aan', vervolgt Pauw. 'Maar na lang nadenken zijn wij tot dit besluit gekomen. Wij zoeken een trainer die verzorgd, attractief en aanvallend voetbal speelt. Een shortlist hebben wij nog niet.'Rijnsburgse Boys heeft bewust vroeg in het seizoen haar besluit al genomen. 'Dat vinden wij wel zo netjes richting Pieter. Nu heeft hij nog ruim de tijd om een andere club te vinden. Ik ben er ook van overtuigd dat hij snel een nieuwe club heeft. Het is gewoon een prima trainer.'Volgens Pauw zag Mulders het nieuws niet aankomen. 'Ik had het idee dat hij een beetje overvallen werd door het nieuws. Hij zei daarna weinig. Dat zal de komende dagen wel gebeuren als hij het een plekje heeft gegeven.'Eerder deze week werd bekend dat Quick Boys en trainer Jan Zoutman uit elkaar gaan. Na drie seizoenen is de Zoutman toe aan een nieuwe uitdaging. Hij heeft de wens om naar het buitenland te gaan, maar staat ook open voor een andere club in Nederland.