Veel aanmeldingen voor sinterklaascadeautjes voor arme kinderen Westland

WESTLAND - Het zogeheten Westlandse Sinterklaasfeest heeft al 160 aanmeldingen. Het feest is bestemd voor kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Door de samenwerking met de Voedselbank weet organisator Lucia van den Brande zeker dat alle cadeautjes bij de juiste personen terechtkomen. De Westlandse tak van de Sinterklaasbank heeft zich losgemaakt van de landelijke stichting.De landelijke organisatie heeft een koerswijziging ingezet en gaat zich meer richten op kinderen van ouders die in stille armoede leven en daardoor niet zichtbaar zijn. De Westlanders willen zich liever blijven richten op gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.De Westlandse kinderen die hiervoor in aanmerking komen mochten een cadeau uitzoeken voor 30 euro en daarbij een eerste en tweede keuze opgeven. Komende tijd worden de cadeautjes verzameld en ingepakt.Het sinterklaasfeest voor de Westlands kinderen blijft onveranderd. Dat vindt al enkele jaren plaats bij de Lentiz Dalton Mavo & Het Groene Lyceum in Naaldwijk. Kinderen kunnen zich nog steeds aanmelden.