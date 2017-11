Stichting Slimme Boefjes is op zoek naar babyspulletjes

Deel dit artikel:











VOORBURG - Het krijgen van een baby is natuurlijk hartstikke leuk, maar je moet ook allerlei spulletjes kopen. Als je een kleine portemonnee hebt, kan dit best een probleem zijn. Stichting Slimme boefjes kan je hier bij helpen. Via SuperDebby zoekt de stichting babyspullen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Stichting Slimme Boefjes uit Voorburg maakt pakketten met tweedehands baby spulletjes om aanstaande ouders te helpen met hun uitzet als zij het niet breed hebben. Ook dit jaar willen zij weer ongeveer 1.200 StartKids uitgeven. In het pakket zitten de basisbenodigdheden die de kraamzorg adviseert voor de eerste maanden van de baby. Alles wordt fris gewassen en gestreken voordat het wordt weggegeven en de artikelen zijn altijd van goede kwaliteit.

Onbezorgde start De stichting vindt namelijk dat ieder kind een zo onbezorgd mogelijke start moet hebben. Om deze pakketjes te kunnen maken zijn er hard babyspulletjes nodig, dit mag natuurlijk tweedehands zijn. Wat kun je geven?

Aankleedkussenhoezen

Badcapes

Babykleding van 50 tot en met maat 68

Babyspeelgoed

Beddengoed voor een ledikantje

Boxkleden

Houten kleerhangertjes

Hydrofiele luiers en washandjes

Jasjes

Kruiken en kruikenzakken

Monddoekjes

Mutsjes

Slaapzakjes

Sokjes, slofjes en schoentjes

Zuigflessen zonder spenen Inleveren

De spullen kun je dit keer NIET inleveren bij Omroep West maar op verschillende inzampunten in jouw woonplaats. Klik hier om te kijken welke inzamelpunten er bij jou om de hoek zitten.