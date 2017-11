A12 richting Utrecht open na ongeluk veroorzaakt door spookrijder

Ongeluk A12 | Foto: AS Media

DEN HAAG - De A12 richting Utrecht is weer helemaal vrijgegeven. Woensdag gebeurde er aan het eind van de ochtend een ernstig ongeluk. Bij de afrit Nieuwerbrug reed een spookrijder de snelweg op en botste vrijwel meteen op een tegenligger.

In totaal vier auto's raakten betrokken bij het ongeluk. Er vielen vijf gewonden.De A12 was lange tijd helemaal dicht . Ook het verkeer op de N11 en de N458, de binnendoorweg van Bodegraven naar Woerden, liep door het ongeluk helemaal vast. Ook was er forse vertraging op N228 tussen Gouda en Oudewater.