Hondenfokker doet zich voor als dierenarts Foto's: Dierenpolitie Den Haag, ANP | Bewerking: Omroep West Foto: Dierenpolitie Den Haag

DEN HAAG - Een hondenfokker in Den Haag is betrapt op het illegaal inenten van zijn viervoeters. Hij deed zich in de paspoorten van zijn honden voor als dierenarts. De legitimatiebewijzen van de beesten zijn ingenomen en de man krijgt een proces-verbaal aan zijn broek.





Hij voorzag de hondenpaspoorten zelf van een stempel en een handtekening. Daarmee wekte hij ten onrechte de indruk een dierenarts te zijn. Volgens de dierenpolitie heeft de man een stuk of twintig overwegend kleine hondjes en bullterriërs.



Ter Heijde



In het Westlandse dorp Ter Heijde zijn deze week twee husky's uit een tuin ontsnapt. Daarbij zijn zeker één of twee katten doodgebeten, meldt de dierenpolitie. De honden zijn inmiddels door hun eigenaar ergens anders ondergebracht.





