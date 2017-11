Deel dit artikel:











Bewonersorganisatie: uitbreiding parkeerregeling Haagse Markt is asociaal beleid Een parkeerautomaat in Den Haag. (Archieffoto: Omroep West)

DEN HAAG - Bewoners, winkeliers en marktondernemers maken zich op voor een demonstratie tegen de uitbreiding van betaald parkeren rondom de Haagse Markt. Vrijdag verzamelen de demonstranten zich op de Hofplaats, naast het Binnenhof. 'Dit is asociaal beleid', zegt Derwisj Maddoe van bewonersorganisatie Transvaal.

Nu moet er in de wijk rondom de Haagse Markt alleen op de vier marktdagen betaald worden. Wethouder Tom de Bruijn (D66) wil de regeling uitbreiden en ook op de andere drie dagen betaald parkeren invoeren. Volgens de wethouder zijn er op de niet-marktdagen parkeerproblemen in de wijk.



Maar bewoners en ondernemers betwisten dit. Volgens hen zijn er op niet-marktdagen voldoende parkeerplekken in de wijk. 'Ik snap dat op de marktdagen betaald moet worden,' zegt Derwisj Maddoe van bewonersorganisatie Transvaal. 'Maar op de andere dagen is het helemaal niet nodig. Sterker: het gaat ten koste van de bewoners in de wijk die het vaak al niet zo breed hebben.'



'Drama'



Volgens Maddoe neemt het isolement van bijvoorbeeld ouderen toe. 'Vaak stemmen mantelzorgers of familieleden hun bezoek af op de betaaldagen. Als er nu elke dag betaald moet worden, dan komen ouderen in een isolement. Dit loopt uit op een drama. Het is asociaal beleid.'



Ook marktondernemer Nel Kames verzet zich tegen de plannen. 'Medewerkers van de markt zetten hun auto op marktdagen een eind verder van de Haagse markt. Ze lopen naar hun werk en aan het einde van de dag halen ze hun auto weer op. Als de nieuwe regeling gaat gelden, kan dat niet meer. Het kan ertoe leiden dat personeel bij ons weggaat want we krijgen maar een beperkt aantal parkeerkaarten van de gemeente.'



Enquête



Ondanks de protesten, houdt De Bruijn vast aan een enquête die in 2015 en 2016 is uitgevoerd. Daaruit is gekomen dat meer dan de helft van de wijkbewoners voorstander is van uitbreiding. Maar volgens oppositiepartijen is die enquête niet goed uitgevoerd.



Adeel Mahmood van de Islam Democraten: 'Ik ben zelf gebeld door iemand van de gemeente maar het was mij totaal niet duidelijk dat de enquête ging over uitbreiding van de regeling. De vragen die gesteld werden, gingen over het huidige parkeerregime. De enquête is niet goed en niet representatief. Bovendien is er geen probleem in de wijk want er is een parkeerdruk van niet meer dan 80 procent.'



Draagvlak



Ook Rachid Guernaoui van Groep de Mos neemt de enquête niet serieus. 'Het is een mini-enquête geweest, terwijl met dit soort grote beslissingen normaal gesproken een uitgebreid onderzoek gedaan wordt. Nu wil de wethouder deze beslissing zonder gedegen draagvlakonderzoek doordrukken.'



Volgende week donderdag spreekt de gemeenteraad over de uitbreiding van de parkeerregeling.