Monsterscore muziekvereniging DSS uit Aarlanderveen: 'We hebben gehuild'

AARLANDERVEEN - 'Fantastisch.' Zo kijkt Danny Oosterman terug op het concours van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie in Enschede. Oosterman is dirigent van muziekvereniging DSS uit Aarlanderveen. Afgelopen zondag wist zijn orkest 97,5 van de maximaal 100 punten te behalen. Daarmee maakt DSS grote kans om Nederlands kampioen te worden.

'Dit is landelijk gezien heel hoog', vertelt Oosterman. 'Dit komt echt niet vaak voor. Ik sprak nog een paar mensen uit het orkest en die hadden echt nog een dagje nodig om tot rust te komen. Maar dit is een heel fijn gevoel.'De ruim vijftig orkestleden van DSS speelden zondag vijf verschillende stukken. Daarna beoordeelde de jury het optreden met de hoogste score in de geschiedenis van de vereniging, die dit jaar negentig jaar bestaat. Oosterman: 'Zo'n periode afsluiten met een geweldig succes. Fantastisch.'Eén van de muzikanten van DSS is de 17-jarige Ilse Kreb. Sinds haar zesde speelt ze al bugel (blaasinstrument). 'Na afloop heb ik zelfs gehuild op het podium. Het was zó emotioneel. Naast me waren ook een paar mensen aan het huilen. Zo veel spanning die dan van je af valt.'Als er dit jaar in de concertafdeling geen orkesten hoger scoren, mag DSS zich Nederlands kampioen noemen. 'Maar muziek maken is voor ons wel het belangrijkst', zegt dirigent Danny Oosterman. 'En dan is het op het podium vooral genieten.'