Niet roken blijft de beste manier om longziekte COPD te voorkomen

DEN HAAG - Verkouden of niet, piepen kunnen we allemaal. Maar als je altijd lucht tekort komt heb je een groot probleem. Bijvoorbeeld omdat je COPD hebt, een longziekte waarbij je longen zijn beschadigd. Ademen is dan moeilijker en je hebt minder energie. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Terwijl het zo simpel is te voorkomen: niet roken.

In het kader van Wereld COPD-dag op 15 november gaf de longafdeling van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft voorlichting over die ziekte . Mensen die tot de risicogroep behoren, onder wie met name (ex-)rokers boven de 40 jaar, kunnen onder andere een COPD-risicotest doen.COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte , een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. In Nederland lijden ongeveer 600.000 mensen eraan. De ziekte staat op de zesde plaats als het gaat om dodelijke aandoeningen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2020 wereldwijd op de derde plek van meest voorkomende doodsoorzaken zal staan. Dit terwijl het een ziekte is die in veel gevallen voorkomen kan worden. Mee(roken) is namelijk vaak de oorzaak van COPD.René de Brouwer, hoofd longfunctieafdeling, geeft aan dat COPD een grote impact kan hebben. 'Patiënten met COPD ademen moeilijker omdat hun longen zijn beschadigd. Ze zijn daardoor kortademig, hoesten vaker en geven slijm op. COPD heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Patiënten hebben vaak moeite met dagelijkse handelingen, waaronder aankleden, lopen en fietsen.' Longarts Ben Pannekoek heeft dan ook een even eenvoudige als werkzame stelregel om COPD te voorkomen: 'Je levenswijze aanpassen, veel bewegen en vooral niet roken.' Ook al weet hij dat stoppen met roken voor veel mensen heel moeilijk kan zijn. 'Maar er zit echt niets anders op.' Hoe de ziekte zich ontwikkelt is voor iedereen anders, maar genezen is nog steeds niet mogelijk