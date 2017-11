Deel dit artikel:











COLUMN: Zorg voor je kind! Column Bart Nieuwenhuizen

DEN HAAG - Afgelopen week was het schoolontbijt weer in het nieuws. Overal in het land was er aandacht voor dat kinderen moeten ontbijten voordat ze naar school gaan. Hartstikke goed initiatief! Je ziet dan overal kindertjes aan tafel zitten met krentenbollen, fruit en beschuitjes. Maar ik zie in de eerste plaats een handreiking naar ouders: zorg voor je kind!

Geschreven door Bart Nieuwenhuizen

Want het valt niet altijd mee, kinderen opvoeden. Kinderen "onderhouden", als je het wat zakelijker wilt stellen. Dat is best een pittige klus! Soms zie je ouders daarmee worstelen. Op zoek naar de juiste weg groeit het ze dan boven het hoofd.



Langzaam glijdt het gezin af, steeds in kleine stapjes. Misschien komt een kind eens te laat op school, wordt er maar weinig gedoucht of is er 's ochtends geen ontbijt meer. Tot het overgaat in simpelweg botte behandeling van het kind, in woord en daad.



Eerder dit jaar deed het gerechtshof uitspraak in een zaak die voor ons heel belangrijk was. Het Openbaar Ministerie vindt namelijk dat kindermishandeling meer is dan slaan en schoppen. Psychische mishandeling en verwaarlozing zouden er ook onder moeten vallen. En het hof was het met ons eens. Een vrouw werd veroordeeld tot 4,5 cel, onder andere omdat zij haar stiefdochter voortdurend had gekleineerd en verwaarloosd.



Een beetje extra aandacht voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie is er tijdens de Week tegen de Kindermishandeling, volgende week. Waarom is dat nodig? Omdat we zien dat kindermishandeling later tot grote problemen kan leiden. Criminaliteit bijvoorbeeld, dat willen we als maatschappij niet.



Maar kijk vooral eens naar het individu, naar het kind zelf. Een traumatische ervaring, zoals stelselmatig worden gekleineerd door ouders, heeft enorme invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Een kind kan later grote problemen ervaren met het beleven van positieve emoties, zoals plezier, passie en motivatie. Dingen die voor ons de normaalste en fijnste zaak van de wereld zijn.



Daarom is het goed dat er aandacht wordt besteed aan signalen, hoe klein ze ook zijn. Dat kunnen wij doen als Openbaar Ministerie, maar ook u als burger kunt helpen andere ouders het juiste pad te wijzen. Want niet elke ouder kan dat alleen. Daarvoor is het fijn dat er behulpzame initiatieven zijn, al is het maar één ochtend schoolontbijt. Toch weer een herinnering hoe het wél moet.