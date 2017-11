Deel dit artikel:











Geen straf voor brandstichter Delft, wel naar inrichting Brand in de Bikolaan | Beeld: Omroep West

DELFT - De 25-jarige man die op 17 juli zijn huis aan de Bikolaan in Delft in brand stak krijgt geen straf. Wel wordt hij verplicht een jaar lang opgenomen in een gesloten psychiatrische kliniek. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag bepaald. Het vonnis is gelijk aan de eis die de officier van justitie twee weken geleden had laten horen.





Metershoge vlammen sloegen uit het pand. Vier omliggende woningen liepen roet- en waterschade op. De totale schade bedroeg 170.000 euro. Een buurvrouw kon nog maar net op blote voeten vluchten met haar zeven weken jonge baby. De man zelf werd door de brandweer gered.

De verdachte kon na zijn vlucht uit Syrie, twee jaar geleden, niet wennen in Nederland. Hij ging drugs gebruiken en kreeg psychoses en depressies. Volgens deskundigen was hij ontoerekeningsvatbaar toen hij zijn woning aanstak . De man hoopte op deze manier uit het leven te kunnen stappen