Bioboerderij Hoeve Biesland wint ondernemersprijs Melkvee (foto: ANP)

DEN HAAG - De ondernemersprijs Haaglanden is dit jaar gewonnen door de Hoeve Biesland in Delfgauw. Biesland is een biologisch-dynamische boerderij. De prijs werd in ontvangst genomen door Jan Duijndam, die de boerderij samen met zijn familie runt.







Biesland bestaat al sinds 1910, en is al die tijd in de familie Duijndam geweest. Jan is de derde generatie die op het land boert. Op de boerderij worden zelfgeproduceerde groenten, vlees en brood verkocht. Het bedrijf verzorgt zijn eigen energievoorziening en hergebruikt zoveel mogelijk al het afval.



Voor de ondernemersprijs waren drie bedrijven genomineerd. Naast de boerderij van Duijndam waren dat chocolade- en koffiebedrijf Hop en Stork uit Den Haag en het Delftse ruimtevaartbedrijf ISIS.