Bewoners Schilderswijk boos over ME-optreden

DEN HAAG - Vermoedelijk onschuldige voorbijgangers hebben ook te maken gekregen met het soms hardhandige optreden van de politie tijdens de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk zaterdagavond. Marokkaanse Nederlanders vierden toen de kwalificatie van Marokko voor het WK voetbal, maar dat liep uit op een confrontatie met de politie. Daarbij vielen flinke klappen, zoals is te zien op een video op internet.

Bij Omroep West zijn de afgelopen dagen meerdere signalen binnengekomen van, naar eigen zeggen, onschuldige slachtoffers. Zo is te zien op een video in de Haagse Jan van Goijenstraat dat de Mobiele Eenheid (ME) een scooterrijder flinke klappen geeft. Volgens de politie zou de bijrijder, die op de vlucht is geslagen, stenen bij zich hebben gehad. Maar de scooterrijder, met wie Omroep West heeft gesproken en die anoniem wil blijven, ontkent dit.Hij zegt zaterdagavond uit zijn werk te zijn gekomen. Door de klappen die hij heeft opgelopen, is hij ernstig gewond geraakt aan zijn rug en een hand. Hij heeft aangifte gedaan en laat zich bijstaan door een advocaat. Hij wil zijn verhaal (nog) niet toelichten voor de camera, omdat hij eerst het toegezegde gesprek met de wijkagent wil afwachten.De politie laat in een bericht op Facebook hierover weten: 'De aangifte zal worden onderzocht, waarbij het door de ME toegepaste geweld zal worden getoetst op proportionaliteit. De rol van de scooterrijder in de ongeregeldheden maakt eveneens deel uit van het onderzoek.'Op het filmpje is ook de 13-jarige Birhat te zien, die uitgerekend op hetzelfde moment - samen met zijn ouders, broertje en zusje - thuiskomt van een bruiloft. Uit paniek rent hij weg. Op zoek naar zijn vader wordt hij ruw opgepakt door een ME'er. Hij loopt daarbij een blauwe plek op aan zijn knie en een scheur in zijn jas. De vader krijgt een klap op zijn knie.Hierover zegt de politie: 'De dag na het incident is er persoonlijk contact geweest met het gezin waar de man en het jongetje op deze beelden deel van uitmaken. In de loop van deze week volgt nog een gesprek tussen de betrokken ME'ers en het gezin.' Dinsdagavond heeft het gezin een gesprek met de wijkagent.De familie van Birhat heeft geen goed woord over voor de jongeren ('rotte appels') die zich zaterdagavond tegen de politie hebben gekeerd, maar 'het vertrouwen in de politie is door het incident wel geschaad'. Datzelfde geldt voor Said. Hij belt zaterdagavond geëmotioneerd met de redactie van Omroep West, omdat hij net daarvoor flinke klappen heeft opgelopen toen hij nietsvermoedend terugkwam van de film.Op de terugweg naar zijn huis in de Schilderswijk wordt hij op zijn fiets omvergelopen door een groepje wegrennende jongeren. Nog maar nauwelijks bekomen van de schrik wordt hij, als hij wil opstaan belaagd door een groepje ME'ers. Hoewel hij probeert duidelijk te maken dat hij niets heeft gedaan, wordt hij geslagen en uitgescholden voor 'Kutmarokkaan'. Hij is nu op vakantie, maar laat telefonisch weten dat hij volgende week donderdag alsnog aangifte gaat doen.De politie heeft inmiddels toegezegd dat ze onderzoek doet naar het optreden van de ME . Op Facebook roept het mogelijke getuigen op zich te melden: 'Het is betreurenswaardig dat een klein groepje feestvierders op deze manier de viering van de WK-kwalificatie van Marokko heeft verstoord. Als er mensen zijn die over ons optreden van zaterdag met ons in gesprek willen, zijn zij uiteraard welkom.'