Dierenvoedselbank in Maasdijk nog geen doorslaand succes

MAASDIJK - De opstart van de dierenvoedselbank in Maasdijk gaat moeizaam. Er zijn nog niet heel veel dieren aangemeld en er zijn ook nog te weinig voedselpakketten voor honden en katten.

'Het moet nog even op gang komen', aldus Geertje van Kranen van het Knagertje, de dierenopvang die ook de dierenvoedselbank onder zijn hoede heeft. 'Je merkt in het Westland dat mensen vooral veel honden hebben, terwijl in Den Haag mensen meer katten als huisdier hebben. We hebben nog een groot tekort aan hondenbrokken en kattenbrokken.'Wie het financieel moeilijk heeft en ook in het bezit is van huisdieren, kan zich inschrijven bij de Dierenvoedselbank Haaglanden. De hulporganisatie heeft een uitgiftepunt voor het Westland geopend aan de Kerkhoflaan 1 in Maasdijk. Eerder was er een vestiging in 's-Gravenzande.Steun van de Dierenvoedselbank zorgt ervoor dat afstand doen van een geliefd huisdier, op het moment dat (een deel van) het inkomen wegvalt, niet meer nodig is. Vaak is het dier ook nog de enige houvast uit een betere tijd en brengt het beestje vreugde en liefde in een mensenleven.'En vaak hebben deze mensen ook niet maar één hond of kat', zegt Van Kranen. 'Maar we moeten nog even bekendheid krijgen hier in Maasdijk.' Iedereen die in aanmerking komt voor hulp van de reguliere voedselbank of op vergelijkbaar inkomensniveau zit en dat door middel van voedselbanknummer of inkomsten- en uitgavenoverzicht aan kan tonen, kan zich inschrijven.