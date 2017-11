Deel dit artikel:











Drukke avondspits: uren extra in de file op de A12 File op de A12 (Archieffoto: Dorien Snijders)

DEN HAAG - Het is een drukke avondspits in de regio. Op de A12 is het opnieuw aansluiten in een lange file, alleen nu richting Den Haag. Ook op de A4 en de A13 is het drukker dan normaal.





De drukte wordt veroorzaakt door het weer, maar ook door mensen die op hun telefoon kijken, aldus René Passet van de ANWB. Net buiten de regio is het ook rond Rotterdam extra druk.

Op de A12 is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. De file erachter levert een extra reistijd op van twee uur. Eerder vandaag was de weg dicht richting Utrecht na een aanrijding met een spookrijder bij Waarder.