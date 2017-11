Agent: 'Als ik nu door een vrachtwagen word overreden, dan is dat prima'

DEN HAAG - Het was een emotionele derde dag van het proces tegen de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez. Bij zowel de verdachte agenten als de nabestaanden van Henriquez vloeien de tranen. 'Soms liep ik boos van huis en dacht ik: als ik nu door een vrachtwagen word overreden, dan is dat prima', vertelt agent DH02 woensdag aan de rechtbank.

De agent is geëmotioneerd. Hij is, net als de andere verdachte, anoniem. Ze worden daarom aangeduid als DH01 en DH02. Ze zitten afgeschermd en hun stemmen worden vervormd. Beide agenten hebben na het fatale incident PTSS (posttraumatische-stressstoornis) opgelopen.DH02 is daarvoor opgenomen in een kliniek. Hij kreeg nachtmerries en concentratiestoornissen. 'Ik leef al twintig maanden in een hel. Iedereen vindt er wat van, maar niemand was erbij. Ik heb nooit gewild dat Henriquez zou overlijden.' Inmiddels is hij weer aan het werk. 'Ik probeer het. Maar ik ga iedere dag met lood in de schoenen naar het werk, omdat je niet weet waar je in terechtkomt.'Ook DH01 heeft PTSS opgelopen. Zijn kinderen vroegen: 'Waarom heeft papa iemand dood gemaakt?', leest de rechter voor. Ook weet DH01 niet of hij bij de politie wil blijven werken. 'Ik ben agent met hart en ziel, maar ik weet niet of ik wil terugkeren.'De twee agenten vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar vertellen dat het geweld wat zij toepasten gerechtvaardigd was. 'Het is verschrikkelijk voor de familie die nu in de zaal zit, maar het geweld was noodzakelijk om hem aan te houden', aldus DH02. De stem van DH01 breekt wanneer hij over de arrestatie vertelt. 'Ik heb de hele tijd tegen Mitch Henriquez gesproken en gezegd: werk nou gewoon mee', zegt hij. DH01 is de agent die de nekklem gebruikte.Ook de familie krijgt de kans om te praten. De moeder, zussen en ex-vrouw spreken. 'Ik heb geen vertrouwen meer in het Nederlandse rechtssysteem. Dit proces is ingezet omdat het moet', vertelt de moeder van Mitch geëmotioneerd. 'Ik zal blijven zoeken naar gerechtigheid voor Mitch.''Een nachtmerrie van twee jaar en vijf maanden.' Zo noemt de zus van Mitch Henriquez de dood van haar broer en het proces. Ze richt zich tot de twee agenten, die achter een scherm zitten en in de rechtbank te horen zijn met een vervormde stem: 'Een goede man neemt zijn verantwoordelijkheid. Een lafaard verbergt zich achter leugens en schermen .'Eerder op de dag zegt Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, dat de agenten in het Haagse Zuiderpark al wisten dat Mitch Henriquez klinisch was overleden . Korver had een team van liplezers en gedragsdeskundigen naar de beelden laten kijken.De verdediging van de agenten wil dat de verdachten niet worden verhoord over het nieuwe rapport. Het Openbaar Ministerie vindt het onderzoek wél van belang. Uiteindelijk besluit de rechtbank om de beelden toe te voegen aan het dossier.