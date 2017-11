Deel dit artikel:











Brand in appartementencomplex, 12 woningen ontruimd Foto: Regio15

DEN HAAG - In een Haags appartementencomplex heeft woensdag brand gewoed. Twaalf woningen van het gebouw Clingenbosch aan de Cees Laseurlaan zijn ontruimd. Rond hetzelfde tijdstip is in de vleugel van het pand ook de stroom uitgevallen. De brandweer onderzoekt nog of beide zaken met elkaar te maken hebben.





Nadat bewoners hadden gemeld dat ze zonder stroom zaten en de lift het niet deed, nam de beheerder poolshoogte bij de in brand staande woning. Toen hij de deur opende, kwam er een grote rookwolk vrij. De beheerder heeft daarop de hulpdiensten ingeschakeld.



Nog niet naar huis



Voorlopig mag de getroffen bewoner nog niet naar huis. Of de andere elf woningen woensdagavond weer toegankelijk zijn, kan de brandweer nog niet zeggen.





LEES OOK: Veel rookontwikkeling bij brand in woning Bosboomstraat Den Haag

Volgens een woordvoerster is de brand vermoedelijk ontstaan in de keuken van een woning, maar ook dat wordt nog onderzocht. In het appartementencomplex wonen ouderen zelfstandig. Wel worden er verschillende soorten diensten geleverd. Zo wordt er gebruik gemaakt van een gezamenlijke eetzaal.Nadat bewoners hadden gemeld dat ze zonder stroom zaten en de lift het niet deed, nam de beheerder poolshoogte bij de in brand staande woning. Toen hij de deur opende, kwam er een grote rookwolk vrij. De beheerder heeft daarop de hulpdiensten ingeschakeld.Voorlopig mag de getroffen bewoner nog niet naar huis. Of de andere elf woningen woensdagavond weer toegankelijk zijn, kan de brandweer nog niet zeggen.