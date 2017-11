Cameraploeg EenVandaag geweigerd in gemeentehuis Westland

WESTLAND - Een cameraploeg van het tv-programma EenVandaag is vorige week geweigerd bij de gemeenteraadsvergadering van Westland. Waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne wilde verslaggever Sander 't Sas en zijn cameraman niet binnen hebben. Volgens 't Sas omdat ze een portret maakten van één raadslid, LPF-fractievoorzitter Dave van der Meer. Van Ardenne zou het daar niet mee eens zijn geweest.

De gemeenteraad van Westland hield een week geleden een extra vergadering over oud-burgemeester Sjaak van der Tak , die geld had toegezegd aan een culturele instelling zonder de raad in te lichten . In de openbare bijeenkomst mochten de WOS en Omroep West wél naar binnen.'We vinden het ongehoord dat een burgemeester zich inhoudelijk bemoeit met een journalistiek product. Het is niet uit te leggen dat sommige media wél, en andere media niet worden toegelaten tijdens een openbare raadsvergadering, puur en alleen op inhoudelijke gronden', zo schrijft EenVandaag samen met journalistenvakbond NVJ in een brief aan Van Ardenne.'Dit tart de wetten van openbaarheid van bestuur en persvrijheid', aldus hoofdredacteur René van Brakel. Volgens de programmamakers is meerdere keren geprobeerd de verslaggever en cameraman aan te melden voor de vergadering. Uiteindelijk mochten ze zelfs in de wandelgangen en de fractiekamer van de LPF niet filmen.De gemeente Westland bevestigt in een reactie tegen mediapartner WOS 'dat de raadsvergadering niet is bedoeld om individuele raadsleden te filmen. Niet in de raadzaal en ook niet in de wandelgangen tijdens schorsingen. Raadsleden moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Dat betekent dat er geen pers mag rondlopen met camera's. Dit is vooraf ook duidelijk gecommuniceerd met AVROTROS.''Op verzoek stelt de gemeente beelden van de raadsvergadering beschikbaar aan de pers', zo vervolgt de verklaring van de gemeente, 'zodat deze naar behoefte kunnen worden gebruikt. Dat is in het geval van EenVandaag ook gebeurd. Met Omroep West en de WOS is afgesproken dat zij de raadsvergadering vanaf een bescheiden positie in de raadzaal integraal mogen opnemen.'