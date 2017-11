Joden en moslims praten over omgaan met bedreigingen

DEN HAAG - In de As Soennah-moskee in Den Haag is woensdagavond een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de joodse- en moslimgemeenschappen in de stad. De ontmoeting was een initiatief van rabbijn Lody van der Kamp.

De As Soennah-moskee werd eerder dit jaar bedreigd tijdens de ramadan . 'Sindsdien is er contact geweest tussen de moskee en mij', vertelt Van der Kamp, 'over hoe je omgaat met bedreigingen en angst in de gemeenschap, omdat wij als joodse gemeenschap dat soort dreigingen en die angst ook kennen.'De bijeenkomst was bedoeld om over die angst te praten. 'Hoe ga je daarmee om en hoe zet je die om in kracht?', aldus Van der Kamp. Hij schetst hoe de joodse gemeenschap dat doet: 'Gewoon naar de synagoge gaan, soms zonder beveiliging, soms met, maar het leven gaat gewoon door in Nederland. En we laten ons niet het hoofd op hol brengen door bedreigingen.'Abdelhamid Taheri, woordvoerder van de As Soenah-moskee, hoopt dat woensdagavond de basis gelegd kan worden voor iets wat 'gevolgen gaat hebben, namelijk de angst die de samenleving in zijn greep heeft omzetten in kracht.''We willen het land door trekken en vooral jongeren bereiken, om ze duidelijk te maken dat ze zich niet moeten laten leiden door angst. Het is vaak een kwestie van elkaar leren kennen en dan kom je heel ver.'Voor de bijeenkomst was een honderdtal professionals uitgenodigd. 'Mensen die hier professioneel mee bezig zijn, om hier echt iets concreets mee te gaan doen', aldus Taheri.