Deel dit artikel:











Verdachte van overval op de vlucht na aanrijding met politie Foto: MediaTV

GOUDA - Een man is donderdagavond op een scooter gevlucht voor de politie nadat hij aan de Burgmeester Gaarlandtsingel in Gouda een woningoverval zou hebben gepleegd. Bij een achtervolging kwamen agenten ruim twee kilometer verderop in botsing met de verdachte. Dat gebeurde aan de Jan Verzwollestraat.





LEES OOK: Winkeldief Gouda overlijdt, winkelpersoneel aangehouden

De voortvluchtige liet zijn voertuig achter en is vervolgens ontsnapt, laat de politie weten. Het gaat volgens Burgernet om een kale, lichtgetinte man met een gezet postuur. Hij droeg donkere kleren en zou ongeveer 26 jaar oud en 1.75 meter lang zijn.