Engelandvaarder Eddy Jonker (97) krijgt Engelandvaarder Award Engelandvaarders gala

NOORDWIJK - In Noordwijk is woensdagavond het eerste Engelandvaardersgala gehouden. Tijdens het gala in Hotels van Oranje is geld opgehaald om ervoor te zorgen dat scholen een bezoek kunnen brengen aan het Engelandvaardersmuseum of de musical Soldaat van Oranje. Een van de aanwezigen was Eddy Jonker, die zelf als jongeman de oversteek waagde. Hij ontving de eerste Engelandvaarder Award.

De 97-jarige Jonker heeft de grote oversteek over de Noordzee tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen maken en overleefd, zij het op het nippertje. 'Het was een barre tocht vol tegenslagen. De motor ging stuk, en de hulpmotor ook,' memoreert Jonker. 'Er stak een storm op die ons weer terug joeg naar de kust van Nederland.'



'Gelukkig ging die storm na een paar dagen liggen en hebben we peddelend de kust van Engeland bereikt. Wat me wel verbaasde was dat de boot van de Engelsen zo lang wachtte met ons op te pikken. Dat had een reden… we voeren door een mijnenveld en de Engelse kapitein wilde eerst even wachten tot we het mijnenveld uitvoeren. We hebben geluk gehad,' glimlacht de Engelandvaarder.



BN-ers



Er waren veel BN-ers aanwezig tijdens het gala. 'Mijn man Edwin de Vries heeft een belangrijke rol gespeeld in de musical Soldaat van Oranje,' vertelt actrice Monique van der Ven. 'Hij heeft het script geschreven en een tijdje meegespeeld.'



'Door dit gala en het geld wat er wordt opgehaald blijft het gedachtengoed van de Engelandvaarders bewaard en leren jongeren over de geschiedenis van de vrijheid en dat is erg belangrijk,' aldus de actrice. De opbrengst van het gala was donderdagavond nog niet bekend.