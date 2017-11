West Wekker: Dag vier in proces Mitch Henriquez en Grand Prix-judo in Den Haag

REGIO - Goedemorgen! Het is dag vier in de geruchtmakende zaak-Mitch Henriquez. En het is ook de dag waarop The Hague Grand Prix, een groot international judotoernooi, van start gaat in het Haagse Zuiderpark. Het nieuws van gisteravond gemist? Geen zorgen, in de West Wekker praten we je weer bij!

In deze aflevering:

In de zwaarbeveiligde rechtbank in Badhoevedorp begint vandaag dag vier van het Mitch Henriquez-proces . De Arubaan overleed 2,5 jaar geleden nadat hij tijdens het festival Night at the Park in Den Haag werd opgepakt door agenten. De twee agenten die betrokken zijn bij z'n dood, staan sinds maandag voor de rechter. De familie van Mitch mocht gisteren spreken.Op een gala in Noordwijk is geld opgehaald zodat scholen het Engelandvaardersmuseum of de musical Soldaat van Oranje kunnen bezoeken. De 97-jarige Eddy Jonker kreeg de allereerste Engelandvaarder Award. Hij overleefde als jongeman tijdens de Tweede Wereldoorlog de grote oversteek over de Noordzee.Hoe kun je het beste omgaan met bedreigingen en angst? Daar hebben joden en moslims gezamenlijk over gesproken in de Haagse As Soennah-moskee. De bijeenkomst was een initiatief van rabbijn Lody van der Kamp, naar aanleiding van het feit dat de moskee dit jaar werd bedreigd. Voor de ontmoeting waren ook zo'n honderd professionals uitgenodigd.In een poging om een comeback te maken in ons land gaat Pizza Hut volgend jaar in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Gouda filialen openen. Komende jaren ziet de restaurantketen ruimte om tot zo'n honderd Nederlandse vestigingen te groeien. Nu is Pizza Hut alleen maar gevestigd in Rotterdam en Utrecht. De keten is op zoek naar geïnteresseerde lokale franchisenemers.Judoka's van heinde en verre zijn de komende dagen in Den Haag te vinden voor The Hague Grand Prix. Zo'n 450 deelnemers uit zeventig landen strijden van vrijdag tot en met zondag in de Sportcampus Zuiderpark voor de medailles. Het evenement hoort bij de vijftien belangrijkste toernooien op de judokalender en vanmiddag om 14.00 uur start de loting voor The Hague Grand Prix.hetzelfde verhaal als gisteren. Bewolkt en dan vooral tegen de avond kans op een bui. Bij een iets toenemende zuidwestenwind wordt het zo'n 12 tot 13 graden.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. In De Pareltjes van Van de Kaart gaat Jet terug naar mensen die diepe indruk op haar maakten: van een pleegmoeder van zeven kinderen tot een liefhebber van middeleeuwse kleding... Jet speldt de mensen een pareltje op en neemt tijd voor een goed gesprek.Jet gaat terug Nieuwkoop waar Henk de Boer niet één maar twee musea blijkt te hebben. In Waddinxveen gaat Jet op de koffie bij meneer Lam. Hij heeft een speciaal plekje in haar hart. En het vissenasiel in Delft heeft een bijzondere opdracht. Jet steekt haar handen uit de mouwen bij het transport van een grote groep koi karpers.