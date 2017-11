Vrouw uit De Lier in Amsterdam overleden onder verdachte omstandigheden

DE LIER - De vrouw die dood werd gevonden op de stoep van een appartementencomplex in Amsterdam-Oost blijkt de 27-jarige Sofie Kerklaan te zijn, die jaren in De Lier heeft gewoond. Dat meldt mediapartner WOS.

Veel mensen uit De Lier herkenden haar foto, omdat ze met haar op school hadden gezeten of gesport hadden. Wat er precies gebeurd is in Amsterdam is niet duidelijk.Volgens de Telegraaf woonde de vrouw in het appartementencomplex en zijn oud-huisgenoten geschokt om de dood van Sophie . Ze werd zondagochtend zwaargewond aangetroffen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd haar te reanimeren maar dat mocht niet baten.Volgens de politie is ze een niet natuurlijke dood gestorven. De recherche is een grootschalig onderzoek gestart.