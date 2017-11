Deel dit artikel:











Chaos in centrum Den Haag: fietsers en voetgangers blijven elkaar in de weg zitten Archieffoto

DEN HAAG - Het toestaan van fietsen in het voetgangersgebied in de binnenstad van Den Haag gaat niet altijd goed. Vooral in de middagen is het vaak te druk om te fietsen waardoor voetgangers zich soms onveilig voelen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Den Haag is uitgevoerd. Toch gaat de gemeente Den Haag voorlopig niets veranderen aan de maatregel waarbij fietsers overal in de binnenstad mogen fietsen.

De Grote Marktstraat is niet meegenomen in het onderzoek omdat daar apart naar is gekeken. Wel zijn onder andere het Spui, Noordeinde, de Oude Molstraat, Lange Poten en Korte Poten onderzocht.



Aanleiding is de maatregel die in 2013 is ingevoerd waarbij fietsen is toegestaan in het voetgangersgebied in de Haagse binnenstad. Fietsers mogen overal fietsen maar zijn wel te gast in het voetgangersgebied. Fietsers moeten zich dus aanpassen aan de voetgangers.



Onveiligheid



Uit het onderzoek blijkt dat fietsers dat niet altijd doen. 'In de huidige situatie passen fietsers zich aan door om te fietsen, snelheid te minderen of af te stappen', staat in het rapport, dat is opgesteld door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. 'Dit zijn echter lang niet alle fietsers. Dit leidt tot beperkt waargenomen conflicten, maar wel tot een sterk gevoel van subjectieve onveiligheid bij voetgangers.'



Daarnaast vinden bezoekers de huidige regeling 'eenduidig', maar het wordt niet als duidelijk ervaren. 'De maatregel wordt over het algemeen onlogisch gevonden. Daarnaast past de fysieke inrichting niet bij het regime en draagt het op veel plaatsen bij aan de onduidelijkheid. De verblijfskwaliteit van het centrumgebied wordt daarentegen wel hoog gewaardeerd.'



Lastig handhaven



Wethouder Tom de Bruijn (D66) neemt de conclusies uit het rapport ter harte. Toch gaat hij de maatregel voorlopig niet aanpassen. 'Het simpelweg verbieden van fietsen in sommige straten doet geen recht doet aan de genuanceerde conclusies', schrijft De Bruijn in een brief aan de gemeenteraad. 'Bovendien zou daarmee een situatie ontstaan die lastig te communiceren is (waar mag je wanneer wel en niet fietsen) en in relatie daarmee moeilijk handhaafbaar is.'



Wel wil de wethouder kijken of het mogelijk is om op de beleefdheid van fietsers in de spelen. 'Dit kan door het plaatsen van borden met bijvoorbeeld als tekst: Winkels open, fietsers lopen'. Deze borden, door de gemeente beschikbaar gesteld, kunnen op straat geplaatst worden op de tijdstippen dat in sommige straten de conflicten tussen voetgangers en fietsers optreden.' Ook komen er mogelijk fietscoaches die mensen aanwijzen waar ze hun fiets kunnen parkeren.



Fietsverbod



De Bruijn wil evalueren of deze maatregelen effect hebben. 'Zo niet dan zullen wij ons moeten beraden op andere acties, waaronder het op specifieke tijdstippen instellen van fietsverboden in de genoemde straten.'