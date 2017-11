Lichaam vermiste vrouw uit Den Haag gevonden

DEN HAAG - De recherche heeft het lichaam van de vermiste Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag gevonden. De 48-jarige vrouw werd sinds eind augustus vermist. Het lichaam werd dinsdag gevonden in het water bij een recreatiegebied in Starnmeer in Noord-Holland, ten noorden van Zaandam.

De 43-jarige partner van de vrouw werd in oktober aangehouden op verdenking van moord of doodslag. De verdachte zit nog vast. De politie zocht eerder ook al in het water naar sporen van de vrouw, maar dat was in Den Haag en Rijswijk. Door 'uitgebreid recherchewerk' is de afgelopen weken de locatie waar dinsdag werd gezocht in beeld gekomen.Vandaag wordt sectie op het lichaam verricht waaruit de doodsoorzaak moet blijken. Mensen die meer weten over de zaak en nog geen contact hebben opgenomen met de politie wordt verzocht dat alsnog te doen.